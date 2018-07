Lewis Hamilton exalta bom treino ao prever chuva para sábado

Após terminar a sexta-feira na liderança, superando o alemão Nico Rosberg no segundo treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1, Lewis Hamilton exaltou o peso do seu bom desempenho por acreditar que este pode ter sido o último dia de trabalhos de pista com o asfalto seco em Spa-Francorchamps. O piloto inglês ressaltou que o clima seco desta sexta ajudou a Mercedes a testar os carros com uma boa quantidade de quilometragem, o que não seria possível em caso de chuva.

A previsão do tempo indica frio e chuva para sábado e domingo em Spa, e o atual vice-líder do Mundial, apenas 11 pontos atrás de Rosberg, destacou que isso pode tornar imprevisíveis o treino de classificação e a corrida.

"É ótimo estar de volta ao carro e eu estava me sentindo bem hoje. A manhã não foi forte, mas definitivamente melhorou à tarde. Como sempre, nós ainda temos trabalho a fazer nesta noite, mas no geral foi OK. A pista ficou seca durante as duas sessões, mas a previsão do tempo para amanhã é de chuva, então foi importante maximizar o tempo de pista, pois pode sempre ser nossa última volta no seco antes da corrida", ressaltou Hamilton.

Em seguida, o inglês enfatizou que a chuva costuma aparecer com frequência nos finais de semana de corrida na Bélgica. "Já vimos tanta chuva aqui no passado, o que pode realmente misturar as coisas - particularmente quando está seco em alguns lugares e molhado em outros. Sua viseira está quase da altura do chão, então não dá para você olhar do alto e ver os lugares diferentes. Isso torna muito mais difícil achar os lugares onde você pode achar aderência, mas também é muito divertido", completou, se referindo ao prazer que o amado traçado do circuito de Spa-Francorchamps proporciona aos pilotos.