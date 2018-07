Lewis Hamilton exibe visual inovador e aparece loiro em Monza

Líder da temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton também chama a atenção fora das pistas. O piloto da Mercedes exibiu um novo visual e apareceu loiro no paddock de Monza, palco do GP da Itália neste fim de semana. A mudança faz parte de um "período experimental" na vida do inglês.

Além dos cabelos, ele também mostrou uma nova tatuagem: uma águia na altura do pescoço. "Minha águia representa um visionário. Quero encontrar os limites do auto-conhecimento e da liberdade pessoal. A águia nasceu líder e pode se tornar impaciente com aqueles que não conseguem voar tão alto ou tão rápido", explica.