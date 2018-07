Lewis Hamilton fatura pole do GP da Rússia e Felipe Massa é só 18º

Em busca do seu segundo título mundial, o inglês Lewis Hamilton deu mais um passo para assegurar essa conquista ao faturar a pole position do GP da Rússia, a 16ª das 19 etapas previstas para a temporada 2014 da Fórmula 1, no treino de classificação deste sábado no circuito de Sochi com certa facilidade.

O resultado ampliou o ótimo momento de Hamilton, que venceu as últimas três corridas, o que lhe rendeu a liderança do Mundial de Pilotos, com dez pontos de vantagem para o alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes e que vai largar neste domingo da segunda colocação na primeira prova da Fórmula 1 no circuito de Sochi.

Hamilton começou a dominar o fim de semana do GP da Rússia já na última sexta-feira, quando foi o mais rápido do segundo treino livre - o primeiro foi liderado por Rosberg - e terminou o dia em primeiro lugar, resultado que se repetiu na sessão que antecedeu neste sábado o treino de classificação.

Na atividade para definir o grid de largada, Hamilton foi o mais rápido das duas primeiras fases e manteve o seu domínio na etapa decisiva ao garantir o primeiro lugar no começo do GP da Rússia com o tempo de 1min38s513. Com isso, faturou a sua sétima pole position em 2014.

Concorrente de Hamilton na luta pelo título mundial, Rosberg não conseguiu acompanhar o ritmo do seu companheiro de Mercedes e precisou se contentar com a segunda posição no grid ao marcar 1min38s713. Já o brasileiro Felipe Massa teve um sábado para esquecer. Ele sofreu com problemas com a sua Williams, o que o fazia perder muita velocidade, e vai largar apenas do 18º lugar.

O seu desempenho foi bem diferente do de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams. Ele não conseguiu impedir a primeira fila dos pilotos da Mercedes, mas garantiu o terceiro lugar ao marcar 1min38s920, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min39.

O inglês Jenson Button, da McLaren, foi o quarto mais rápido, com 1min39s121, enquanto o russo Daniil Kvyat, correndo em casa, levou a sua Toro Rosso ao quinto lugar, com 1min39s277. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, ficou na sexta posição, seguido dos carros da Ferrari do espanhol Fernando Alonso e do finlandês Kimi Raikkonen, em sétimo e oitavo lugares, respectivamente.

O francês Jean-Éric Vergne, da Toro Rosso, vai largar da nona posição e o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, é o décimo do grid, favorecido por uma punição imposta ao dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren.

Além de Massa, Marcus Ericsson, Kamui Kobayashi, Max Chilton e Pastor Maldonado foram eliminados na primeira fase do treino ode classificação, que foi liderada por Hamilton, assim como na segunda parte, em que Vettel, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Esteban Gutierrez, Adrian Sutil e Romain Grosjean deixaram a disputa.

O GP da Rússia será disputado neste domingo no circuito de Sochi com início previsto para as 8 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min38s513 2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min38s713 3) Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min38s920 4) Jenson Button (ING/McLaren) - 1min39s121 5) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min39s277

6) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min39s635

7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min39s709

8) Kimi Raikkönen (FIN/Ferrari) - 1min39s771

9) Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min40s020

10) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min40s052

11) Kevin Magnussen (DIN/McLaren) - 1min39s629

12) Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min40s163

13) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min40s536

14) Adrian Sutil (ALE/Sauber) - 1min40s984

15) Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min41s397

16) Marcus Ericsson (SUE/Caterham) - 1min42s648

17) Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min40s058

18) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min43s064

19) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham) - 1min43s166

20) Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min43s205

21) Max Chilton (GBR/Marussia) - 1min43s644