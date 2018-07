Lewis Hamilton fecha dia na frente e Felipe Massa fica em quarto

ABU DABI - Lewis Hamilton fechou a sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dabi como o piloto mais rápido no circuito Yas Marina, que receberá neste domingo a penúltima etapa deste Mundial de Fórmula 1. O inglês da McLaren cravou o tempo de 1min39s586 na segunda sessão do dia e deixou o seu compatriota e companheiro de equipe, Jenson Button, em segundo lugar.

Vice-líder do Mundial cujo título foi assegurado de forma antecipada por Sebastian Vettel, Button havia sido o mais rápido nos primeiros treinos livres do dia, quando cravou 1min40s263. Já na segunda sessão, ele marcou 1min39s785.

Fernando Alonso e Felipe Massa, da Ferrari, evoluíram em relação ao primeiro treino, conquistando desta vez a terceira e a quarta colocações, respectivamente. Anteriormente, o espanhol ficou em quinto e o brasileiro foi o sexto. Ao lado de Hamilton e Button, eles foram os únicos a andarem na casa de 1min39s nesta segunda sessão.

Vettel, que havia sido o quarto mais veloz na primeira parte do dia, caiu para a sexta posição, ficando logo atrás do australiano Mark Webber, seu companheiro de Red Bull, que foi o vice-líder dos primeiros trabalhos em Abu Dabi.

E, além de amargar uma queda de rendimento, Vettel bateu o seu carro no muro quando faltavam pouco mais de 30 minutos para o final desta segunda sessão. Chateado com o seu erro, o bicampeão mundial saiu do carro mostrando irritação e viu sua Red Bull ser guinchada. Em seguida, ele voltou para a pista para tentar melhorar seu tempo nos minutos derradeiros do treino, mas não teve sucesso.

Alonso, por sua vez, errou na mesma curva em que Vettel deixou o seu carro escapar e acabou batendo a traseira da sua Ferrari. Com isso, saiu do treino mais cedo do que o esperado.

Já o alemão Michael Schumacher, apenas o 15.º mais veloz no primeiro treino, reagiu ao cravar o sétimo melhor tempo da segunda sessão com a sua Mercedes. A 15.ª posição desta vez ficou com Bruno Senna, da Renault, que havia sido substituído pelo francês Romain Grosjean na sessão inicial em Abu Dabi. O russo Vitaly Petrov, companheiro do brasileiro na equipe francesa, conseguiu estabelecer a 13.ª melhor marca.

Rubens Barrichello, que não conseguiu sequer registrar tempo no primeiro treino livre por causa de problemas com o motor do seu carro, veio logo atrás de Bruno Senna ao ficar na 16.ª posição na segunda sessão. Curiosamente, o alemão Nico Rosberg sofreu brusca queda de rendimento com sua Mercedes e se posicionou apenas em 20.º, depois de ter sido o oitavo na primeira sessão.

Neste sábado, os pilotos farão um terceiro treino livre a partir das 8 horas (de Brasília), antes de realizarem a sessão classificatória, às 11 horas, que definirá o grid de largada. A corrida, no domingo, também começará às 11 horas.

Confira a classificação do segundo treino livre em Abu Dabi:

1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min39s586

2.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min39s785

3.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min39s971

4.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min39s980

5.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min40s104

6.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min40s132

7.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min40s553

8.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min40s951

9.º Paul di Resta (GBR/Force India), 1min41s021

10.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min41s490

11.º Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min41s565

12.º Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min41s680

13.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min41s947

14.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min41s983

15.º Bruno Senna (BRA/Renault), 1min42s369

16.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min42s798

17.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min42s910

18.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min43s562

19.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min44s050

20.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min44s265

21.º Timo Glock (ALE/Virgin), 1min45s486

22.º Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min46s142

23.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min46s249

24.º Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min46s328