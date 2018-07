Lewis Hamilton ganha em Cingapura e vira líder na Fórmula 1

O inglês Lewis Hamilton teve um fim de semana inesquecível. Pole position do GP de Cingapura, a 14ª etapa da temporada 2014 da Fórmula 1, realizada no circuito de rua de Marina Bay, o piloto da Mercedes triunfou na prova deste domingo, 21, e ainda assumiu a liderança do campeonato, se aproveitando do abandono do alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe e principal concorrente na luta pelo título do campeonato.

Esta foi a sétima vitória do inglês na atual temporada, sendo a segunda consecutiva. Com esse resultado, Hamilton chegou aos 241 pontos, com três de vantagem para Rosberg, o que indica uma disputa ainda mais acirrada entre os dois pilotos da Mercedes na luta pelo título do Mundial de Pilotos nas últimas cinco provas desta temporada.