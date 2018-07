Lewis Hamilton lidera primeiro treino livre em Abu Dabi nesta sexta

Lewis Hamilton saiu na frente de Nico Rosberg no primeiro duelo dos pilotos da Mercedes no Circuito de Yas Marina, nesta sexta-feira. O inglês foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, que encerra a temporada da Fórmula 1 e define o grande campeão de 2014.

Hamilton tem ligeira vantagem sobre o alemão por estar 17 pontos à frente do companheiro no Mundial de Pilotos. Com esta diferença e com a pontuação dobrada que será concedida na corrida de domingo, o inglês precisa chegar em segundo para se sagrar bicampeão da F1. Rosberg, por sua vez, precisa vencer e ainda torcer para Hamilton não passar do terceiro lugar.

Neste clima de rivalidade em alta, o inglês começou melhor em Abu Dabi. Ao marcar 1min43s476, foi o mais rápido da primeira sessão livre, com vantagem de apenas dois décimos sobre Rosberg (1min43s609).

O piloto que mais se aproximou da Mercedes foi Fernando Alonso. O espanhol, que anunciou na quinta sua saída da Ferrari, foi quase dois segundos mais lento que Hamilton: 1min45s184. E o alemão Sebastian Vettel, que vai ocupar o lugar de Alonso na equipe italiana, marcou o quarto tempo, com 1min45s334. Seu companheiro de Red Bull, Daniel Ricciardo, foi o quinto, com 1min45s361.

O Top 10 teve ainda o francês Jean-Eric Vergne (1min45s718), o russo Daniil Kvyat (1min45s835), o finlandês Valtteri Bottas (1min45s913), o mexicano Sergio Pérez (1min45s983) e o alemão Nico Hülkenberg (1min46s030).

O brasileiro Felipe Massa foi apenas o 13º mais veloz do treino, com 1min46s549, muito distante dos primeiros colocados. O terceiro colocado no GP do Brasil teve problemas no carro, assim como seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas. Por essa razão, Massa completou apenas sete voltas no traçado, enquanto o finlandês deu oito giros.

A novidade do treino desta sexta foi a volta da Caterham, ausente nos GPs dos Estados Unidos e do Brasil. A equipe não competiu nas últimas duas etapas porque enfrenta grave crise financeira e chegou a ser entregue a administradores judiciais. Só conseguiu voltar ao circuito da F-1 para disputar a prova final do ano graças a uma "vaquinha" online que arrecadou pouco mais de 2 milhões de libras.

De volta à F-1, a Caterham foi representada na pista pelo japonês Kamui Kobayashi (1min47s971) e pelo estreante britânico Will Stevens (1min50s684), que substituiu Marcus Ericsson - o sueco já encerrou seu vínculo com a equipe e acertou com a Sauber para 2015.

A Sauber e a Lotus também optaram por testar pilotos jovens neste primeiro treino livre. Adderly Fong (1min48s269), de Hong Kong, entrou no lugar do alemão Adrian Sutil, enquanto o francês Esteban Oco (1min47s066) substituiu o compatriota Romain Grosjean na Lotus.

CLASSIFICAÇÃO

Antes da primeira atividade na pista de Yas Marina, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciaram mudanças no treino classificatório. Na sessão que vai definir o grid de largada, as duas primeiras sessões, o Q1 e o Q2, vão eliminar cinco pilotos cada. E o Q3 reunirá, como de costume, 10 carros.

Nas últimas duas etapas, o Q1 e o Q2 eliminaram quatro pilotos cada, em razão das ausências da Marussia e da Caterham, afastadas por conta de grave crise financeira. A Caterham, contudo, conseguiu arrecadar recursos para correr em Abu Dabi. E, com seu retorno, os comissários da FIA precisaram redefinir o formato do treino classificatório, no sábado.