Lewis Hamilton não vê Mercedes entre favoritas na Fórmula 1

KUALA LUMPUR - Mesmo após bons momentos no GP da Austrália, no qual terminou em quinto, e resultados consistentes nos testes de pré-temporada, o inglês Lewis Hamilton garantiu que ainda não coloca a Mercedes entre as concorrentes ao título da temporada. Para ele, será preciso muita evolução antes que sua nova equipe possa ser comparada com Red Bull e Ferrari.

"Não somos concorrentes ao título nesse momento", declarou o piloto, que deixou a McLaren ao fim do ano passado. "Não estamos no pelotão de frente, liderando e mostrando tempos empolgantes. Temos uma diferença para tirar e estamos trabalhando para fazer isso", completou.

Hamilton ainda explicou porque os testes de pré-temporada, nos quais a Mercedes foi a principal surpresa, não credenciam a equipe como uma das favoritas. "Estávamos competitivos nos testes, mas normalmente isso acontecia porque estávamos com menos combustível do que os outros carros. Não podemos dizer muito pelos testes."

Em 2012 a Mercedes ficou na quinta colocação do Mundial de Construtores e, por mais que não demonstre otimismo, o próprio Hamilton admitiu que a equipe está mais forte nessa temporada. Para ele, sua quinta colocação foi "um bom passo" para que no futuro a escuderia brigue pelas primeiras posições.