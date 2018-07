Lewis Hamilton nega preocupação com falha na Mercedes

Satisfeito com o ritmo da Mercedes nesta sexta-feira, Lewis Hamilton minimizou qualquer preocupação com uma falha em seu carro durante o segundo treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Um vazamento hidráulico quase atrapalhou o rendimento do inglês nos minutos finais da sessão.

"Ainda não sei exatamente o que aconteceu. Tivemos que parar por precaução. Mas tenho certeza de que eles vão identificar e consertar o problema durante esta noite", declarou o líder do campeonato. "Estes pequenos problemas acontecem. E estou certo de que não se repetirão no restante do fim de semana."

Sem conseguir permanecer no traçado de Austin até os instantes finais do segundo treino, Hamilton viu o companheiro Nico Rosberg, seu rival na briga pelo título, se aproximar no topo da tabela de tempos. O inglês liderou a sessão e foi o mais rápido do dia por apenas 3 milésimos de segundos de vantagem sobre o alemão.

"O Nico esteve muito perto e estou esperando uma batalha muito dura neste fim de semana", disse Hamilton, que venceu a primeira corrida disputada em Austin, em 2012. "Adoro vir para cá. É ótimo ver tantos fãs ao redor do circuito. Estou empolgado e me sinto pronto para o restante do fim de semana."

Segundo colocado nas duas sessões livres desta sexta, Rosberg valorizou a diferença apertada para o companheiro de Mercedes. "Os tempos foram muito apertados, como sempre", comentou, sem esconder a preocupação com a falha no carro do inglês. "É preocupante ver o que aconteceu com Lewis. Mostra que nosso carro ainda não está 100% neste momento. Teremos que trabalhar nisso", afirmou.