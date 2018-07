Lewis Hamilton volta a liderar treino e Massa repete 10º lugar

Depois de liderar o primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, Lewis Hamilton voltou a ficar na primeira posição na segunda sessão realizada nesta sexta-feira, no circuito de Hungaroring, em Budapeste. Com o tempo de 1min24s482, o piloto inglês superou pela segunda vez no dia o alemão Nico Rosberg, seu companheiro de Mercedes, que novamente ficou no segundo lugar, desta vez cronometrando 1min24s720.

Assim, Hamilton começou forte os trabalhos de pista que visam a corrida deste domingo, quando ele tentará superar novamente Rosberg na briga direta pelo título que trava com o parceiro de equipe, hoje 14 pontos à frente dele na liderança do Mundial.

Já o brasileiro Felipe Massa voltou a repetir o décimo lugar da primeira sessão livre desta sexta-feira ao marcar 1min26s402 na sua melhor volta. E desta vez ele acabou ficando atrás de seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas, que ficou em oitavo com o tempo de 1min25s999. Horas mais cedo, o finlandês havia sido o 15º no primeiro treino em Budapeste.

Com o desempenho modesto exibido nesta sexta, a equipe inglesa teve a sua evidente evolução apresentada nas últimas corridas colocada em xeque para a disputa do GP da Hungria, onde Massa tenta encerrar a má fase após dois acidentes na primeira volta das duas últimas corridas, assim como reduzir a larga vantagem de 61 pontos que o próprio Bottas ostenta sobre ele neste Mundial.

Já o alemão Sebastian Vettel exibiu força neste segundo treino do dia ao garantir o terceiro lugar. Ao cravar 1min25s111, ele ainda ficou distante dos carros da dominante Mercedes, mas mostrou que deverá brigar por uma boa posição no grid no treino de classificação deste sábado, marcado para começar às 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida de domingo.

Fernando Alonso, por sua vez, repetiu o quarto lugar que havia obtido no primeiro treino ao marcar 1min25s437 com sua Ferrari. O espanhol ficou logo à frente do dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, este com o tempo de 1min25s580.

Kimi Raikkonen, que abriu o dia com um bom terceiro lugar, foi o sexto colocado desta segunda sessão livre ao cronometrar 1min25s730. Atrás do finlandês, o australiano Daniel Ricciardo fez sua melhor volta em 1min25s983 e ficou em sétimo.

Fechando o Top 10 posicionado entre os carros de Bottas e Massa, o inglês Jenson Button, da McLaren, foi o nono com o tempo de 1min26s234.