Líder da F1, Rosberg renova contrato com a Mercedes

Atual líder do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg teve o seu contrato renovado pela Mercedes em um novo acordo de "vários anos", anunciou oficialmente nesta quarta-feira a equipe alemã. O novo compromisso foi confirmado justamente na semana de disputa do GP da Alemanha, marcado para este domingo, onde o piloto da casa espera voltar a vencer para se manter no topo da classificação geral.

Na Mercedes desde 2010, Rosberg acumula seis vitórias, oito pole positions e 17 pódios pela escuderia baseada em Brackley, que domina este campeonato da F1 - Lewis Hamilton é o vice-líder do Mundial, apenas quatro pontos atrás do piloto alemão, enquanto o atual terceiro colocado, Daniel Ricciardo, da Red Bull, está 63 pontos distante do inglês.