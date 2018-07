Líder da Fórmula 2 participará de treinos pela Sauber no Brasil e em mais 3 GPs

A Sauber anunciou nesta quinta-feira que Charles Leclerc terá a chance de pilotar o carro da equipe em quatro treinos livres da reta final da temporada 2017 da Fórmula 1. O monegasco, que lidera o campeonato da Fórmula 2 em 2017, receberá a oportunidades nos GPs da Malásia, dos Estados Unidos, do México e do Brasil.

Leclerc é membro do programa de jovens pilotos da Ferrari e no ano passado participou de quatro treinos livres pela Haas. Além disso, impressionou nesta temporada ao liderar o primeiro dia de testes da Fórmula 1 após o GP da Hungria conduzindo um carro da Ferrari, que é a fornecedora de motores da Sauber.

Meanwhile at the factory, @Charles_Leclerc was busy meeting the team and seat fitting to prepare for his upcoming FP1 outings in pic.twitter.com/OcTh1GoLrg — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 21 de setembro de 2017