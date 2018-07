Líder da MotoGP, Marc Márquez crava pole pela primeira vez na Holanda

Atual líder do Mundial de MotoGP, o espanhol Marc Márquez cravou neste sábado, em Assen, pela primeira vez a pole da etapa da Holanda da categoria máxima da motovelocidade. O piloto da Honda triunfou em um imprevisível treino de classificação para o grid, no qual só assegurou a ponta nos segundos finais ao cravar o tempo de 1min32s791.

Para se ter uma ideia do equilíbrio desta sessão qualificatória, Jorge Lorenzo, da Ducati, e Andrea Iannone, da Suzuki, eram os respectivos primeiro e segundo colocados quando faltavam apenas 30 segundos para o fim, mas o espanhol terminou somente em décimo lugar, enquanto o italiano ficou em nono.

Márquez garantiu a primeira posição com apenas 59 milésimos de segundo de vantagem sobre o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, que assegurou o segundo lugar com o tempo de 1min32s832. A terceira posição ficou com o italiano Valentino Rossi, com 1min32s850 pela Yamaha, seguido também de perto pelo seu compatriota Andrea Dovizioso, da Ducati, com 1min32s870.

O espanhol Alex Rins, da Suzuki, foi o quinto colocado, com 1min32s933, e a segunda fileira do grid será fechada pelo espanhol Maverick Viñales, sexto ao cronometrar 1min32s984 com a sua Yamaha. O espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, o francês Johann Zarco (Yamaha), Iannone e Lorenzo completam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros.

Tetracampeão da MotoGP, Márquez lidera o Mundial deste ano com 115 pontos, enquanto Rossi é o segundo colocado, com 88. Viñales, com 77, é o terceiro na classificação do campeonato. Assen será palco da oitava etapa desta temporada, que conta com um total de 19 provas. A largada da corrida na Holanda está marcada para acontecer às 9 horas (de Brasília) deste domingo.