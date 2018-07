Líder da MotoGP, Vinãles lidera treinos livres de sexta na Holanda

Líder da temporada 2017 da MotoGP, o espanhol Maverick Viñales deu nesta sexta-feira o primeiro passo para manter essa condição ao ser o piloto mais rápido nos treinos livres da etapa da Holanda, no circuito de Assen, a oitava das 18 provas previstas para o campeonato.

Viñales teve desempenho discreto na primeira sessão do dia, quando foi somente o 12º colocado, mas reagiu na segunda atividade e garantiu a liderança com a sua Yamaha ao marcar o tempo de 1min33s130. Quem mais se aproximou dele foi o alemão Jonas Folger, que faz a sua temporada de estreia na MotoGP e cravou 1min33s497 com a sua Yamaha Tech3.

Atual campeão da MotoGP, o espanhol Marc Márquez fechou a sexta-feira em terceiro lugar, com 1min33s782, sendo apenas 0s008 mais rápido do que o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que ocupa a vice-liderança do campeonato, logo à frente exatamente do piloto da Honda.

O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, garantiu o quinto lugar, com uma vantagem mínima, de apenas 0s002, para o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, na sexta posição. E ele foi seguido pelo compatriota Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, que até liderou o primeiro treino livre da etapa holandesa da MotoGP, mas fechou o dia somente em sétimo lugar.

A relação dos dez primeiros colocados no primeiro dia de atividades no circuito holandês foi completada, em ordem, pelo francês Johann Zarco, da Yamaha Tech3, e pelos espanhóis Álvaro Bautista, da Aspar Ducati, e Dani Pedrosa, da Honda. O também espanhol Jorge Lorenzo, da Ducati, teve um dia ruim e fechou a sexta-feira somente na 14ª colocação.

Os pilotos da MotoGP voltam ao circuito de Assen neste sábado, quando o treino de classificação ocorrerá a partir das 9h10 (horário de Brasília). A etapa holandesa tem largada prevista para as 8 horas do próximo domingo.