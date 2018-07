Líder da Stock Car, Marcos Gomes é o pole em Campo Grande

Pela quarta vez nesta temporada, Marcos Gomes conquistou uma pole na Stock Car. Neste sábado, o piloto paulista mostrou uma enorme regularidade no treino oficial de classificação e largará da primeira colocação no grid da etapa de Campo Grande, a nona do calendário de 2015. Com o tempo de 1min26s082 na última parte da sessão, ficou pouco à frente de Allam Khodair, que marcou 1min26s099.

"Ontem (sexta-feira) a gente não estava bem na chuva, não sei por quê. Às vezes em corridas a gente não consegue decifrar o que esta acontecendo. Ontem foi um dia muito ruim para nós, mas o time trabalhou muito, a gente conseguiu melhorar o motor do carro, o chassi, e hoje (sábado) eu já sabia que o carro era rápido. Não chegamos a usar o pneu novo, então a gente ficou um pouco no escuro a classificação, não sabia o que esperar do carro com esse pneu novo, mas foi muito bom", disse Marcos Gomes, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV.

O líder da temporada ainda comentou sobre sua briga por posições com Allam Khodair e lamentou que o grid de largada não vale pontos para a tabela de classificação dos pilotos.

"Sabia que a gente iria brigar com ele (Khodair) pela pole, mas infelizmente ela não conta pontos. O que vale são as duas corridas de amanhã (domingo) e nossa meta é sair daqui com pontos, não só com vitórias, mas o importante é sair daqui com a liderança do campeonato novamente", finalizou.

A etapa de Campo Grande será disputada neste domingo, a partir das 13 horas (horário de Brasília), no autódromo Orlando Moura.