Líder da Stock Car, Daniel Serra é o pole da Corrida do Milhão

Líder da temporada de 2018 na Stock Car e vencedor da etapa do ano passado, Daniel Serra conquistou neste sábado a pole para Corrida do Milhão, que será disputada neste domingo no autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Com o tempo de 47s582 em sua volta mais rápida, ficou na frente de Rubens Barrichello, que fez 47s864. Convidado para esta etapa, Felipe Massa sofreu no Q1 e vai largar apenas na 28.ª colocação.

"Sempre bom largar na frente. A classificação é um momento do final de semana que o piloto gosta muito, pois é quando pode tirar absolutamente tudo do carro. Então, fazer a pole é muito bom - embora isso não decida nada. Tem bastante coisa para pensar para a corrida amanhã (domingo), mas tenho de admitir que sair na frente é uma vantagem. Agora é questão de deixar baixar a adrenalina e pensar na corrida", disse o filho do tricampeão Chico Serra.

"Foi ótimo. Sempre estivemos entre os primeiros. Estou muito feliz com essa proximidade. Temos um carro muito bom, que vamos precisar", ressaltou Rubens Barrichello, em entrevista à SporTV logo após o treino oficial de classificação.

A segunda fila é composta por Felix da Costa, que cravou 47s870, seguido por Max Wilson, o quarto com 47s938. Na sequência, completando os pilotos que disputaram o Q3 - a terceira e decisiva parte do treino oficial de classificação -, aparecem Lucas Di Grassi, que disputou a recém-encerrada temporada da Fórmula E e fez a marca de 47s995 (foi vice-campeão), e Cacá Bueno, com 48s079. Felipe Fraga, Lucas Foresti, Bruno Baptista e Átila Abreu fecham os 10 primeiros do grid.

Fazendo a sua estreia na prova e seu retorno ao grid da Stock Car após ter disputado apenas a prova de abertura da temporada - corrida de duplas, com Cacá Bueno, no autódromo de Interlagos, em São Paulo -, Felipe Massa não fez um bom treino oficial de classificação com o carro da Cimed. O ex-piloto de Fórmula 1 foi eliminado ainda no Q1 e disse que o problema foi a falta de velocidade.

Três vezes vencedor da Corrida do Milhão - que é a sexta das 12 etapas previstas na temporada de 2018 -, Thiago Camilo foi outro que não conseguiu chegar à parte final do treino deste sábado. Sairá apenas da 18.ª colocação. A prova acontece neste domingo a partir das 11h30.