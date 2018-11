Líder da temporada da Stock Car, Daniel Serra fica com a pole em Goiânia

Após um grande duelo no treino classificatório, Daniel Serra ficou com a pole position, neste sábado, na etapa de Goiânia da Stock Car. Ele fez a sua melhor volta em 1min31s726, superando Felipe Fraga, segundo colocado com 1min31s752. Os dois brigam pelo título da temporada de 2018. Os treinos classificatórios foram marcados por forte chuva na capital goiana.

"A previsão já era de chuva e sabíamos que seria complicado. Ontem (sexta-feira) demos algumas voltas no molhado e vimos que o carro era bom. Foi questão de saber o quanto e onde arriscar. Acabou dando certo. Estamos bem contentes e confiantes para amanhã (domingo)", disse Daniel Serra.

Ricardo Zonta ficou com o terceiro lugar no grid (1min32s112), seguido por Diego Nunes (1min32s425). Felipe Lapenna e Nelsinho Piquet não conseguiram completar voltas no Q3 por falta de combustível, pois deram voltas extras após a chuva interromper o Q1.

Rubens Barrichello, terceiro colocado no campeonato, ficou apenas com o 14.º tempo ao registrar 1min33s446. Quarto na classificação, Julio Campos vai largar em 11.º lugar (1min33s317).

Átila Abreu, que divide o quinto lugar no campeonato com Max Wilson, ficou em 10.º no grid (1min32s898). Wilson larga em 20º. A etapa de Goiânia da Stock Car tem duas provas previstas. A primeira começa às 13 horas e a segunda terá largada às 14h10.