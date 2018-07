Líder do 1º dia de treinos no Azerbaijão, Verstappen exalta 'melhor sexta do ano'

O holandês Max Verstappen foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o piloto da Red Bull desbancou as favoritas Ferrari e Mercedes e liderou as duas sessões no circuito de Baku. Como não poderia ser diferente, ele celebrou bastante o desempenho após a atividade.

"O dia todo foi realmente positivo. Exceto na última volta, tudo funcionou bem. Desde a primeira volta, eu me senti confortável no carro, estava pilotando muito bem e confiante com os ajustes. Acho que a preparação que fizemos na fábrica e o simulador nos ajudaram para chegarmos fortes e competitivos. Esta foi, definitivamente, a sexta-feira mais positiva do ano até agora", considerou.

Verstappen foi o mais rápido da manhã com 1min44s410 e melhorou o tempo à tarde, ao cravar 1min43s362. Nem mesmo o acidente sofrido por ele no último minuto da atividade, na última volta dada com sua Red Bull, tirou a alegria do piloto, que celebrou o bom desempenho mesmo em um dia marcado justamente pelos acidentes.

"Na segunda sessão, eu senti que não conseguia tirar o máximo do carro nas retas curtas por casa das bandeiras amarelas e do tráfego. Então, fiquei ainda mais feliz por terminar em primeiro. Parece que o carro está mais rápido nas curvas este ano, o que significa que uma travada pode ser ainda mais crítica", avaliou.

O holandês também se mostrou confiante para quebrar a hegemonia de Mercedes e Ferrari na temporada, e avisou: "Vão ter que me alcançar". "Estamos confiantes indo para o treino classificatório, mas a Mercedes vai mexer em seu motor. Estamos no topo ao fim da sexta-feira, o que significa que eles vão ter que nos alcançar. Então, será um treino interessante amanhã."