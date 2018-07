Líder do 1.º treino, Vettel diz que pode melhorar tempo Um dos candidatos ao título da temporada, o alemão Sebastian Vettel ficou satisfeito com seu desempenho dos dois treinos livres do GP de Abu Dabi, nesta sexta-feira. O piloto da Red Bull, que liderou a primeira atividade do dia, acredita que poderá melhorar seu tempo no treino classificatório deste sábado.