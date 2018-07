Líder do Dacar se perde e chega 2h26min atrás do primeiro nas motos

Durou um dia a liderança de Sam Sunderland nas motos no Rali Dacar. O britânico, que surpreendeu ao ser o mais rápido da primeira etapa, no domingo, despencou para o 67.º lugar depois do trecho cronometrado de 518 km desta segunda-feira. O piloto da KTM se perdeu entre Villa Carlos e San Juan, na Argentina, e chegou 2h26min atrás do líder.

O espanhol Barreda Bort foi o melhor do mais longo estágio do rali e assumiu a liderança geral, com um acumulado de 7h06min44. Também da Honda, o português Paulo Gonçalves é o segundo colocado, quase 5 minutos atrás. Entre os 10 primeiros, são quatro espanhóis e três portugueses.

Um dos favoritos entre as motos, o espanhol Marc Coma, atual campeão, teve um problema no pneu e caiu para o sexto lugar, já com 12 minutos de atraso. Jean Azevedo é o 28.º colocado, caindo duas posições com relação à especial de domingo.