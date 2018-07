Líder do dia, Hamilton mantém cautela na McLaren

O bom resultado manteve a empolgação do piloto da McLaren. "É uma boa sensação já estar na ponta. Não era o que esperávamos, mas o clima está nos ajudando aqui. Não está tão quente como de costume aqui", afirmou.

Hamilton, contudo, manteve a cautela antes do treino classificatório deste sábado. "É cedo para dizer o que vai acontecer, mas nós sabemos que temos condições de brigar com os outros pilotos pelas primeiras posições", satisfeito com seus últimos resultados, que começam a ameaçar a soberania da Red Bull na temporada.

"Não sabemos se vamos manter o ritmo até amanhã [sábado]. Será difícil. Toda vez que nós chegamos ao treino classificatório, eles nos superam. Acho que temos o mesmo ritmo da semana passada, o que é encorajador, e estamos em um clima muito otimista na equipe", avisou.

Seu companheiro de equipe, Jenson Button, também saiu satisfeito com o desempenho da McLaren dos treinos desta sexta. "Com uma ou duas mudanças, podemos ser competitivos", disse o inglês, quinto e terceiro colocado nas duas atividades do dia. "Tivemos um dia sem problemas no carro e pude testar algumas atualizações. Estou muito feliz com a evolução que estamos fazendo com nosso carro", comentou.