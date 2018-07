Líder do dia, Rosberg prevê batalha com Hamilton pela pole em Interlagos O vice-líder do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, da Mercedes, disse nesta sexta-feira em Interlagos que o maior rival para conseguir a pole position neste sábado para o GP do Brasil deve ser o companheiro de equipe, Lewis Hamilton. De acordo com o alemão, o fim de semana deve ter uma disputa acirrada entre os dois, que dominaram as duas primeiras sessões de treinos livres.