Líder do treino, Rosberg tenta melhorar ritmo de corrida

Depois de sete etapas disputadas na temporada, Rosberg tem sido um dos mais rápidos nos treinos. Tanto que já saiu três vezes na pole position. Mas não consegue os mesmos resultados nas provas, somando apenas uma única vitória até agora, em Mônaco, e mais nenhum pódio. Assim, ocupa o sexto lugar no campeonato, com 57 pontos - o líder é o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), que tem 132.

"Numa única volta, o carro ainda está rápido. Então, deve ser OK para o treino de classificação. Mas a questão é o nosso ritmo de corrida. Praticamos isso nesta sexta-feira e foi uma performance decente até agora", afirmou Rosberg, que, no entanto, fez uma ressalva. "Será um cenário completamente diferente no domingo se o clima estiver mais quente", completou o piloto alemão.

Companheiro de Rosberg na Mercedes, o inglês Lewis Hamilton ficou com o quinto melhor tempo do dia em Silverstone, ao cravar 1min32s911. "Estou sofrendo um pouco com o ajuste do carro. Então, temos algum trabalho a fazer durante a noite para estarmos em boas condições no treino de classificação", disse o piloto, que garantiu estar "confiante" para uma boa performance na corrida em casa.