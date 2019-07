Líder na MotoGP, Marc Márquez é o mais rápido nos primeiros treinos na Alemanha

O espanhol Marc Márquez começou bem as atividades para a etapa da Alemanha da MotoGP, a nona da temporada de 2019, no circuito de Sachsenring. O atual tricampeão mundial e líder neste ano foi o mais rápido desta sexta-feira depois de duas sessões de treinos livres. No período da tarde, com a sua Honda mais acostumada à pista alemã, fez o tempo de 1min20s705 na melhor de suas 26 voltas.

O segundo colocado do dia também é espanhol. Com uma Suzuki, Álex Rins ficou a pouco mais de três décimos de segundo do líder Marc Márquez. Mais rápido na primeira sessão, pela manhã, o novato francês Fabio Quartararo completou o Top 3 com a Yamaha Petronas.

A Yamaha não teve um bom desempenho nas primeiras atividades em Sachsenring. O espanhol Maverick Viñales obteve o quarto melhor tempo, mas o italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão mundial, foi bem pior e conseguiu apenas a 10.ª colocação.

Completando os cinco primeiros, outro piloto espanhol, Pol Espargaró, mostrou que está em um bom momento com sua KTM. O sexto colocado foi o britânico Cal Crutchlow, da Honda LCR, mesmo depois de se recuperar de uma lesão no joelho. O australiano Jack Miller, da Pramac, ficou em sétimo, à frente do italiano Danilo Petrucci, da Ducati. O compatriota Andrea Dovizioso, vice-líder do Mundial, terminou em nono.

Com 160 pontos e quatro vitórias nas oito corridas disputadas até agora, Marc Márquez tem uma boa vantagem para Dovizioso. O italiano, com apenas um triunfo em 2019, tem 116 pontos. Está pouco à frente de Petrucci, seu companheiro na Ducati, que tem 108. Álex Rins é o quatro com 101, contra 72 do quinto colocado Rossi.

Neste sábado, os pilotos voltarão à pista às 7 horas (de Brasília) para a disputa da terceira sessão de treinos livres. O treinamento oficial de classificação será um pouco mais tarde, às 10h35. A corrida no domingo tem início marcado para 10 horas.