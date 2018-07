Líder nos testes, Vettel destaca adaptação ao novo carro

"Está claro que este carro tem menos aderência do que no ano passado, mas devagar estamos nos adaptando a isso", declarou. "É difícil julgar em que nível estamos comparados aos outros no momento. Tudo é baseado em sensações, e a sensação que tenho dentro do carro, neste momento, é boa", completou.

Vettel já havia demonstrado rápida adaptação ao novo modelo da equipe nos primeiros testes da temporada, em Jerez de la Frontera. No início do mês, ele foi o terceiro mais rápido nos dois dias que foi à pista.