Líder, Raikkonen diz que errou em volta mais rápida

Raikkonen ressaltou, porém, ser difícil comparar o seu desempenho com o dos outros pilotos. "É bom ser o mais rápido, mas você nunca sabe o que os outros estão fazendo, nos concentramos apenas ao nosso programa e não temos muito conhecimento do que está acontecendo", disse.

O finlandês da Lotus avaliou que o vento pode dificultar o acerto do carro para o restante do fim de semana. "É complicado obter o acerto aqui e o vento pode fazer uma grande diferença. Ele pode trabalhar para você de uma maneira, mas tornar as coisas mais complicadas de outro", afirmou.

O campeão mundial de 2007 também garantiu que a Lotus ainda pode melhorar para o treino de classificação e a corrida. "Não foi um mau começo hoje. As coisas não estão exatamente onde nós queremos, mas estamos razoavelmente rápidos, então vamos ver o que podemos fazer a partir disso", finalizou.