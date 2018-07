Liderança no treino deixa Pérez otimista na Fórmula 1

Com o tempo de 1min35s290, Pérez foi o único a andar abaixo dos 1min36 nesta quinta-feira e ainda rodou 105 voltas. O mexicano pode ainda testar a durabilidade do VJM07 e simular condições de corrida. A boa performance dá ainda mais confiança ao piloto, pois na última semana, na bateria anterior de treinos, seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, também foi o mais rápido em um dos quatro dias no mesmo circuito do Bahrein.

Pérez volta para a pista nesta sexta-feira, enquanto Hulkenberg irá treinar no sábado e no domingo, os dois últimos dias de testes antes da abertura da temporada, marcada para 16 de março, em Melbourne, na Austrália.

O clima de otimismo também está presente na chefia da Force India. "Foi um dia produtivo e estamos satisfeitos com os resultados do trabalho. Pudemos fazer simulações de corridas longas, que vão ajudar no acerto do carro para a sequência da semana de testes", disse o diretor-técnico da escuderia, Andrew Green.