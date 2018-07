Livro sobre 'quase tetra' de Senna será lançado nesta sexta

No ano que marca os 20 anos da morte de Ayrton Senna, o tricampeão mundial de Fórmula 1 ganha mais uma homenagem. Nesta sexta-feira, em São Paulo, será lançado o livro "Senna - A história do - tetra - tricampeonato", de autoria dos jornalistas Ricardo Taves e Diego Salgado, que é repórter do Estado. A obra conta a história das temporadas entre 1988 e 1991, com informações sobre todas as corridas.

O livro será lançado em evento aberto ao público a partir das 19h30 desta sexta-feira, na Choperia Braugarten do Shopping Market Place, na Zona Sul da capital paulista.

O texto se debruça principalmente sobre a polêmica decisão do campeonato 1989 - o único que não foi vencido pelo brasileiro entre 1988 e 1991. No GP do Japão, em Suzuka, Senna foi desclassificado após ter vencido em uma decisão da FIA, presidida na época pelo francês Jean-Marie Balestre. O piloto foi acusado de ter cortado caminho em uma chicane depois de batida controversa com o francês Alain Prost, já a seis voltas do fim.

O livro conta ainda detalhes de todas as etapas dos campeonatos da época, com textos em português e inglês, além de fotos e ilustrações assinadas por Rafael Sanches. Nas páginas finais, há um glossário com números do tricampeão, como as vantagens obtidas sobre o segundo colocado em cada uma das suas 65 pole positions e aproveitamento nos GPs da época.

A obra, lançada pela BB Editora, relembra ainda corridas memoráveis de Senna, como os GPs do Brasil e da Europa, ambos em 1993. Nessas ocasiões, com uma McLaren já longe do rendimento ideal e sob chuva, o piloto superou o favoritismo de Prost na Williams para vencer.