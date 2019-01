Loeb vence 8ª etapa do Rally Dakar, mas Al-Attiyah se aproxima da 3ª conquista

O piloto francês Sebastien Loeb venceu, nesta terça-feira, entre os carros, a oitava etapa do Rally Dakar, de 576 quilômetros, dos quais 361 quilômetros foram cronometrados, entre as cidades de San Juan de Marcona a Pisco, no Peru, com o tempo de 3h54min53s. Nasser Al-Attiyah, do Catar, finalizou a etapa em segundo, 7min27s atrás de Loeb, e viu Stéphane Peterhansel terminar apenas em sétimo.

Com duas etapas para o fim do Dakar 2019, Al-Attiyah tem um tempo total de 29h15min50s e está com 46min29s de vantagem para o novo vice-líder, Nani Roma.

O catariano, que corre ao lado do navegador francês Mathieu Baumel, está muito perto de ganhar o Rally Dakar pela terceira vez, além de levar a Toyota para a primeira conquista do maior rali do mundo.

Toby Price é o novo líder entre as motos. O piloto australiano terminou a oitava etapa na terceira colocação, atrás do austríaco Matthias Walkner e do chileno Pablo Quintanilla, vencedor e segundo colocado, respectivamente.

No início da etapa, o norte-americano Ricky Brabec tinha 7min47s de vantagem, mas sua Honda teve uma falha no 56º quilômetro, forçando o piloto a abandonar. Ele é o terceiro a se retirar pela equipe oficial da Honda, depois de Joan Barreda e Paulo Gonçalves.

Na classificação geral, a diferença de Price, que tem um tempo total de 28h53min08s, sobre Quintanilla é de 1min03s. Vencedor da etapa, Walkner está em terceiro, 6min35s do líder, mas apenas três segundos à frente do britânico Sam Sunderland. O holandês Adrien Van Beveren é o quinto colocado, com 9min54s de desvantagem.