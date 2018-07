Longe do título, Rosberg mira diversão e vitórias nas últimas provas do ano

"Com quatro corridas restantes e uma grande diferença para Lewis, é claro que o título está distante para mim agora. Mas não vou desistir, então vou lutar até o fim e espero ter algum divertimento nas últimas provas deste ano", afirmou Rosberg, às vésperas do GP do Estados Unidos, que será disputado no próximo domingo no circuito de Austin.

O alemão soma 229 pontos, na terceira posição no campeonato, atrás de Hamilton, com 302, e de Sebastian Vettel, com 236. E Rosberg quer aproveitar o potencial do carro da Mercedes, dominante na temporada 2015 da Fórmula 1, para conquistar mais vitórias até o fim do ano. "Eu realmente quero aproveitar as próximas corridas, pois a Mercedes é um grande carro e me dá a chance de terminar o ano com mais algumas vitórias", disse Rosberg, que venceu três provas neste campeonato.

Rosberg lembrou que no ano passado conquistou a pole position dos GP dos Estados Unidos para garantir que pode ter um bom desempenho no próximo fim de semana. Além disso, destacou que, mesmo com o abandono no GP da Rússia, vinha tendo um bom desempenho no fim de semana, inclusive tendo liderado o treino de classificação. Por isso, está otimista para a corrida do próximo domingo.

"Austin é definitivamente um lugar que você pode se divertir muito, por isso estou ansioso para voltar lá. É uma grande pista para pilotar, eu conquistei a pole lá no ano passado, e estou saindo de um fim de semana muito forte na Rússia em termos de desempenho, então posso repetir tudo isso, então eu vou estar em um boa posição", comentou.