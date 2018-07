Longe dos líderes, Vettel se empolga com prova em casa

Atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel hoje se vê longe da disputa pelo título do campeonato deste ano da categoria máxima do automobilismo. Com 70 pontos, o piloto da Red Bull é apenas o sexto colocado da classificação geral, enquanto Nico Rosberg e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, figuram respectivamente na liderança e na vice-liderança, com 165 e 161 pontos.

Essa semana, porém, promete ser marcante para a carreira de Vettel, pois disputará o GP da Alemanha no próximo domingo, aos olhos dos seus torcedores no circuito de Hockenheim, justamente em um momento no qual o seu país ainda comemora o título mundial conquistado pela seleção nacional de futebol na Copa de 2014.

Por tudo isso, o piloto alemão espera fazer bonito e ao menos tentar brigar pelas primeiras posições, embora o foco principal da torcida local esteja em Rosberg, hoje candidato direto ao título da F1. "Sempre gostei da atmosfera de Hockenheim. Quando você chega na pista pela manhã o circuito já está cheio de fãs e quando você está no carro você pode ver muitas bandeiras alemãs nas arquibancadas", afirmou Vettel.

Embora tenha ciência de que hoje está muito difícil fazer frente aos carros da Mercedes, o alemão promete se empenhar ao máximo desde os treinos livres de sexta-feira. "Durante os treinos você sabe que os torcedores nas arquibancadas estão lá para apoiá-lo e ficar do seu lado, não importa o que aconteça. É claro, você quer dar o máximo possível de volta aos fãs, mas às vezes isso não está em suas mãos (foge do seu controle). Entretanto, nós vamos atacar no fim de semana e dar tudo", assegurou, se referindo ao trabalho realizado em conjunto com a Red Bull.

E Vettel precisa mostrar serviço também para tentar reduzir a vantagem que o seu próprio companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, tem sobre ele neste momento. Com 98 pontos, o piloto australiano é o atual terceiro colocado do Mundial.