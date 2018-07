Lorenzo cai e Pedrosa vence etapa final da MotoGP na Espanha

VALÊNCIA - Vice-campeão da temporada, Dani Pedrosa teve como prêmio de consolação a vitória na última etapa da MotoGP, em Valência, neste domingo. O espanhol contou com uma queda do compatriota Jorge Lorenzo, campeão por antecipação na última corrida, para cruzar a linha de chegada na frente.

No pódio, Pedrosa foi acompanhado do surpreendente japonês Katsuyuki Nakasuga e do australiano Casey Stoner. Terceiro colocado geral, Stoner faturou seu 69º pódio da carreira em sua última corrida na categoria.

Pedrosa buscou a vitória depois de sofrer uma punição, por ter trocado os pneus de sua moto. Ele acabou perdendo a pole position, conquistada no treino de sábado, e largou do pitlane.

Largando no pelotão traseiro, o espanhol conseguiu fazer uma grande corrida de recuperação e obteve seguidas ultrapassagens até alcançar a segunda colocação. Na sequência, acabou sendo beneficiado por uma queda perigosa de Lorenzo. O campeão não se machucou, mas ficou fora da disputa pelo pódio, faltando 17 voltas para o fim da corrida.

Pedrosa, então, não teve dificuldade para encaminhar sua vitória, sem sofrer ameaças. No cômputo final, o espanhol terminou o campeonato com 332 pontos, a 18 de Lorenzo, campeão da temporada, com 350. Stoner, em terceiro, somou 254, após perder três etapas, em função de uma cirurgia.

Confira o resultado final da etapa de Valência:

1º - Dani Pedrosa (ESP/Honda)

2º - Katsuyuki Nakasuga (JAP/Yamaha)

3º - Casey Stoner (AUS/Honda)

4º - Alvaro Bautista (ESP/Honda)

5º - Michele Pirro (ITA/Honda)

6º - Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha)

7º - Karel Abraham (RCH/Ducati)

8º - Danilo Petrucci (ITA/Ioda)

9º - James Ellison (GBR/Aprilia)

10º - Valentino Rossi (ITA/Ducati)

11º - Aleix Espargaro (ESP/Aprilia)

12º - Randy de Puniet (FRA/Aprilia)

13º - Hiroshi Aoyama (JAP/BQR)

14º - Colin Edwards (EUA/Suter)