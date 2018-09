Lorenzo fatura pole e lidera dobradinha da Ducati no grid da etapa de Aragão

Jorge Lorenzo e a Ducati seguem em grande fase nos treinos de classificação da MotoGP. Neste sábado, o espanhol, pilotando a moto da equipe de Bolonha, conquistou a pole position da etapa de Aragão, realizada em Alcañiz, na Espanha.

Esta foi a terceira pole position consecutiva de Lorenzo e a quarta em um campeonato em que o espanhol vem apresentando desempenho irregular, com três vitórias, mas apenas na quarta posição na classificação do Mundial. E abriu caminho para buscar o seu terceiro triunfo na etapa de Aragão, que venceu em 2014 e 2015.

Neste sábado, Lorenzo faturou a pole nos instantes finais da sessão de classificação ao cravar o tempo de 1min46s881. Assim, o espanhol deixou para trás o italiano Andrea Dovizioso, o seu companheiro de equipe na Ducati, que foi o segundo colocado, com uma desvantagem de apenas 0s014, com a marca de 1min46s895.

Líder disparado do campeonato e ostentando no currículo vitórias na etapa de Aragão em 2013, 2016 e 2017, o espanhol Marc Márquez sofreu uma queda no quarto treino livre neste sábado, mas mesmo assim veio logo atrás com sua Honda e vai completar a primeira fila do grid de largada, em terceiro lugar, após cravar o tempo de 1min46s960, sendo o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min47 na sessão de classificação.

O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o quarto colocado, com a marca de 1min47s146, tendo caído na fase final do treino. O italiano Andrea Iannone, da Suzuki, ficou na quinta posição, com 1min47s169, e o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o sexto colocado, com 1min47s224.

O italiano Danilo Petrucci vai largar da sétima posição após registrar o tempo de 1min47s351 com a sua Pramac Ducati, seguido por dois pilotos espanhóis, sendo eles Alvaro Bautista, da Angel Nieto Ducati, e Alex Rins, da Suzuki.

O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, fecha a relação dos dez primeiros colocados do grid da etapa de Aragão. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, vai largar da 11ª posição. E o italiano Valentino Rossi, seu companheiro de equipe, teve desempenho desastroso no classificatório, e iniciará a prova do 18º lugar.

A etapa de Aragão da MotoGP vai ser disputada neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).