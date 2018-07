Lorenzo garante 2o título na MotoGP

Pedrosa, da Honda, estava 23 pontos atrás do compatriota espanhol Lorenzo no início da corrida e tinha esperança de levar a disputa do título para a última etapa, mas sua aposta terminou quando ele perdeu o controle da moto na quarta curva do circuito.

Lorenzo evitou o acidente de Pedrosa por pouco, mas essa foi a última de suas preocupações. Ele passou o resto da prova atrás de Casey Stoner, herói local prestes a se aposentar e que deliciou os torcedores com sua sexta vitória consecutiva em casa.

Depois que Stoner saudou uma arquibancada exultante na reta final, Lorenzo empinou a moto e sacudiu o punho em comemoração ao cruzar a linha de chegada mais de nove segundos atrás.

Vibrando, o piloto de 25 anos continuou a celebração nos boxes, ‘fritando' os pneus para se envolver na fumaça enquanto membros da equipe saltavam ao seu redor.

"Estou muito, muito feliz com este campeonato, porque sabemos como é difícil competir com pilotos como Casey, como Dani e com uma montadora como a Honda. É muito duro", disse Lorenzo, que obteve seu primeiro título em 2010, aos repórteres.

"Você precisa ser consistente, nunca cometer erros, sempre tentar terminar as corridas e ficar muito concentrado, então hoje é um dia muito especial".

Lorenzo somou inalcançáveis 43 pontos na tabela, fazendo da última corrida um desfile comemorativo diante dos torcedores espanhóis em Valência.