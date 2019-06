Lorenzo sofre fratura e ficará fora de etapa da MotoGP; Viñales fecha dia no topo

O espanhol Jorge Lorenzo sofreu um grave acidente no primeiro treino livre da etapa da Holanda da MotoGP, nesta sexta-feira, em Assen, e teve uma fratura na vértebra do seu tórax. O piloto da Honda acabou perdendo o controle de sua moto na curva 7 do circuito holandês e saiu rolando na área de escape, onde deu algumas cambalhotas na caixa de brita. O ocorrido foi a nota triste de um dia de atividades que terminou com Maverick Viñales, da Yamaha, na liderança geral dos tempos combinados das sessões livres.

Por causa do problema, Lorenzo não poderá participar do treino de classificação deste sábado e também está fora da corrida de domingo. Apesar do acidente, ele chegou a deixar o local andando e foi rapidamente atendido no centro médico do circuito. Inicialmente, exames não apresentaram nada mais grave no tórax do competidor, mas depois uma investigação mais detalhada constatada a fratura em sua vértebra.

Lorenzo foi transferido do autódromo holandês para um hospital em Assen, sendo que ainda fará um novo exame de ressonância em Barcelona, para onde seguiu após os médicos concluírem que ele não poderia correr mais neste final de semana. Este exame servirá para saber se vértebras próximas à fratura também foram afetadas.

"Tristemente, Lorenzo foi declarado inapto para o resto do GP da Holanda", lamentou a equipe Honda por meio de uma publicação em sua página no Twitter, enquanto o médico Ángel Charte explicou os motivos para o piloto de 32 anos não poder continuar participando das disputas da etapa da Holanda.

"Jorge está bem. O problema que temos é que a capacidade de fazer uma ressonância em Groningen (cidade holandesa próxima ao local desta etapa) é limitada. A tomografia feita em Assen já se fala em uma fratura na vértebra 6. Deve ser feita outra ressonância, e aqui não se pode fazer", disse o médico, que também enfatizou que Lorenzo "sente muita dor" por causa desta fratura.

Logo após o acidente, ele foi levado de ambulância até o centro médico do circuito holandês. Após ser examinado, a médica Michele Zasa informou que ele sofreu uma fratura da sexta vértebra do tórax e aproveitou para esclarecer que o piloto não apresentou nenhum problema de ordem neurológica. "O seu capacete tem arranhões, mas não ele não perdeu a consciência, estava bem, e não inconsciente ou chocado. A suas contusões foram no peito e nas costas", revelou.

Lorenzo, por sinal, vive uma temporada muito complicada depois de ter trocado a Ducati pela Honda para o campeonato de 2019, no qual já sofreu várias quedas e ocupa apenas a 15ª posição da classificação geral, com 19 pontos, sendo que o seu melhor resultado em uma prova no ano foi um 11º lugar na etapa da França.

O dia de treinos em Assen começou com o francês Fabio Quartararo, da Yamaha-SRT, liderando a primeira sessão livre com o tempo de 1min33s909 em sua melhor volta, mas depois Viñales se garantiu no topo na segunda sessão com uma marca bem mais veloz, de 1min32s638.

Quartararo também melhorou o seu tempo no segundo treino e terminou o dia na vice-liderança geral ao marcar 1min32s818. Os italianos Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ambos da Ducati, garantiram as respectivas terceira e quarta colocações.

Líder do campeonato, com 140 pontos pela equipe Honda, o espanhol Marc Márquez foi apenas o sétimo mais rápido desta sexta. Com quatro vitórias em sete provas disputadas até aqui, ele está 37 pontos à frente de Dovizioso, o vice-líder. Companheiro de equipe de Viñales, o italiano Valentino Rossi terminou o dia na nona posição geral.

Neste sábado, o treino de classificação para o grid de largada da etapa da Holanda começa às 9h10 (horário de Brasília), enquanto a prova será iniciada às 9 horas de domingo.