Lotus anuncia compra da Caterham

LONDRES - A Caterham entrou para o glamouroso mundo da Fórmula 1 nesta quarta-feira, com o anúncio do Team Lotus da aquisição da fabricante britânica de carros esportivos. A Lotus comprou a Caterham, que se especializa na produção de pequenos e leves carros esportivos, por uma quantia não revelada do grupo Corven, em um negócio descrito pela equipe de Fórmula 1 como a "parceria perfeita".

O carro mais famoso da Caterham é o Seven, que foi projetado por Colin Chapman, o fundador da equipe Lotus original. Ele vendeu os direitos do Seven à Caterham em 1973. A Lotus disse que o acordo permitirá a Caterham "expandir o perfil da sua marca e do seu grupo de produtos".

"A Caterham tem um lugar único no coração do automobilismo mundial", disse Tony Fernandes, proprietário da Lotus. "Além de ser orgulhosa e firmemente britânica, ela tem uma reputação invejável e ilibada dentro da indústria por sua excelência em performance, dirigibilidade e engenharia".