Lotus anuncia permanência de Grosjean para próxima temporada

A Lotus anunciou nesta segunda-feira a renovação contratual por mais um ano do piloto Romain Grosjean, de 26 anos. Ele será mantido como titular da equipe em 2013 ao lado de Kimi Raikkonen, que já havia renovado antes mesmo do fim da temporada, após ser o oitavo colocado no Mundial de 2012, com 96 pontos.

"É fantástico para mim continuar com a Lotus em 2013. É incrível ter o apoio de todos em Enstone (sede da equipe). Estou ansioso para recompensar a fé deles quando voltar às pistas na Austrália (primeira etapa do ano que vem). Aprendi muito na minha primeira temporada completa na Fórmula 1 e o objetivo é levar essas lições para voltar mais forte", declarou.

Depois de substituir o brasileiro Nelsinho Piquet no fim da temporada 2009, Grosjean voltou à Fórmula 1 neste ano, para ocupar o lugar de Bruno Senna na Lotus. Com um estilo agressivo, ele conquistou alguns bons resultados e subiu ao pódio em três oportunidades, mas também foi criticado por provocar diversos acidentes.

Para 2013, o piloto fez um prognóstico positivo de suas chances. "Há muitas evoluções acontecendo por trás das câmeras em Enstone e eu estou muito animado com o prospecto do carro. Já conversei com o pessoal responsável pela construção do carro e mal posso esperar para sentar atrás do volante", comentou.

O chefe da Lotus, Eric Boullier, exaltou Grosjean e comemorou a parceria com Raikkonen. "Romain é um grande talento e estamos felizes que ele continuará com a gente para uma segunda temporada. Com a continuidade de dois excepcionais pilotos como o Romain e o Kimi, nós estamos bem colocados para ter um 2012 forte, com melhores resultados do que nesse ano."

Com a permanência do piloto na Lotus, restam apenas quatro vagas para a próxima temporada. A Caterham tem somente Charles Pic confirmado até o momento, enquanto a Marussia conta só com Timo Glock. Já a Force India ainda não anunciou nenhum de seus dois nomes para 2013. Os brasileiros Luiz Razia e Bruno Senna brigam por estes postos.