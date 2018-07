Lotus anuncia que seu terceiro piloto ocupará a vaga de Grosjean em 2016

"O que sinto é inacreditável! Tem sido uma jornada tão longa e estou tão orgulhoso por ter sido confirmado como piloto desta equipe no ano que vem. Muito trabalho duro aconteceu para me preparar para quando isso acontecesse e para provar que eu era capaz. Estou muito grato a todos que me ajudaram na equipe até agora. Estou ansioso por 2016 e para evoluir com a experiência que eu já tive", declarou.

Palmer fará dupla com o venezuelano Pastor Maldonado no ano que vem, em sua primeira oportunidade como titular de uma equipe da Fórmula 1. Ele já participava da equipe Lotus, onde chegou no início de 2015 para ser o terceiro piloto, credenciado pelo título da GP2 no ano anterior.

"Chegar à Fórmula 1 nunca foi tão difícil. Quando vencei a GP2 em 2014, senti que estava pronto para subir um degrau, então sinto que já passou um bom tempo. Ao mesmo tempo, este ano foi muito bom. Eu gostei de trabalhar com o time e ultimamente me deram a chance de provar do que sou capaz. Estou completamente pronto agora", garantiu.

Palmer participou de dez sessões de treinos livres na atual temporada. Em 2014, ele foi algoz de Felipe Nasr, que acabou na terceira colocação da GP2. O britânico ainda tem no currículo um vice-campeonato da Fórmula 2, em 2010.

"Eu aprendi muito com a equipe neste ano. Abriu meus olhos para o mundo da Fórmula 1. GP2 é um alto nível, os pilotos são bons e o carro é sólido, mas a Fórmula 1 é outro nível. A tecnologia envolvida é imensa e muito avançada, há muito para compreender. Além disso, trabalhar com tantos engenheiros e o time no geral é uma experiência completamente diferente da GP2. Agora, estou mais preparado que nunca", afirmou.