Lotus anuncia volta das cores preta e dourada aos carros de F1 em 2011

ABU DABI - A Lotus anunciou nesta quinta-feira que irá retomar as cores preta e dourada, que tornaram lendários os seus carros na maior parte das décadas de 70 e 80, a partir da temporada 2011 da Fórmula 1. A equipe, que retornou à categoria este ano, fez o anúncio às vésperas do GP de Abu Dabi, que fecha o Mundial deste ano no próximo domingo.

A cor predominantemente preta e amarela do carro atual da Lotus foi escolhida com a intenção de manter sua imagem vinculada à versão original da escuderia, criada nos anos 1950, mas a equipe agora espera ter uma aceitação ainda maior dos seus fãs com a retomada das tradicionais cores dos anos 70 e 80.

"Quando lançamos nosso carro de 2010, foi unânime o elogio para a nossa decisão de trazer a pintura verde e amarela para o grid da F1 contemporânea. Sei que o retorno à pista do lendário preto e dourado vai ser recebido com um apoio universal ainda maior, tendo em vista o apelo emocional que tem para os fãs ao redor do mundo", afirmou Riad Asmat, diretor executivo da Lotus.

A Lotus com as cores preta e dourada foi guiada com sucesso por dois dos maiores pilotos da história do automobilismo mundial e brasileiro na Fórmula 1. Com o carro exibindo esse layout, Emerson Fittipaldi foi campeão da categoria pela primeira vez em 1972, para depois ganhar o título novamente em 1974.

Já Ayrton Senna conseguiu os seus primeiros grandes feitos na F1 com uma Lotus preta e dourada, com a qual correu nas temporadas de 1985 e 1986. Em 1985, no GP de Estoril, em Portugal, o tricampeão mundial obteve sua primeira vitória na categoria.