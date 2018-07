Lotus confirma Raikkonen nos testes em Silverstone

ENSTONE - A Lotus confirmou nesta sexta-feira que o finlandês Kimi Raikkonen vai participar dos testes da Fórmula 1 na próxima semana, no circuito de Silverstone, programados inicialmente apenas para jovens pilotos, mas que também vão servir para avaliação dos novos pneus da Pirelli. As atividades vão acontecer entre os dias 17 e 19 de julho.

Nicolas Prost será o primeiro piloto a testar pela Lotus, na próxima quarta-feira. Davide Valsecchi vai treinar no dia seguinte e Raikkonen assumirá o carro na sexta. O finlandês será o principal responsável por fornecer dados sobre o novo pneu, que será utilizado a partir do GP da Hungria.

"Obviamente, nós queremos dar a todos os três pilotos o tempo de pista máximo possível, bem como avaliar as mais recentes atualizações para o carro. Nosso objetivo no terceiro dia será ajudar a Pirelli a entender as últimas alterações em seus pneus, no mesmo local onde eles mais tiveram problemas nesta temporada", disse o diretor de operações de pista da Lotus, Alan Permane.

O dirigente espera que a participação de Raikkonen renda frutos para a Lotus nas próximas corridas da Fórmula 1. "Kimi também foi permitido correr, e ele e outros pilotos vão testar os pneus da Pirelli. Isso vai beneficiar a ele e Romain (Grosjean), nos dando uma melhor compreensão destes pneus antes de irmos para o próximo evento na Hungria", afirmou.

Os testes da próxima semana seriam realizados apenas por jovens pilotos, mas a FIA autorizou a presença de titulares das equipes após os incidentes do GP da Inglaterra, quando vários pneus estouraram durante a corrida no circuito de Silverstone. Agora, eles poderão avaliar os pneus que serão usados nas próximas provas.