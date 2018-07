Lotus confirma renovação de contrato com Raikkonen para 2013

ENSTONE, INGLATERRA - A Lotus anunciou nesta segunda-feira, como já se esperava, a renovação do contrato de Kimi Raikkonen para a temporada 2013 da Fórmula 1. A confirmação da permanência do piloto finlandês na equipe por mais um ano foi feita através da divulgação de um vídeo promocional.

Mesmo sem vencer, Raikkonen é um dos destaques desta temporada da Fórmula 1 e ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, com 173 pontos somados em 17 etapas. Ele já subiu ao pódio seis vezes e tem chances, mesmo que apenas matemáticas, de faturar o título deste ano.

Campeão mundial em 2007, Raikkonen ficou afastado da Fórmula 1 por duas temporadas, quando participou do Mundial de Turismo. Por isso, ao acertar o seu retorno pela Lotus, firmou um acordo em que foram estabelecidos critérios de desempenho neste campeonato para que o contrato fosse renovado. Com desempenho consistente, Raikkonen alcançou essas metas com facilidade.

Se o finlandês já está garantido para a temporada 2013 da Formula 1 na Lotus, seu companheiro de equipe ainda não está definido. O francês Romain Grosjean subiu três vezes ao pódio neste ano, mas se envolveu em diversos acidentes neste ano, incluindo um na largada do GP da Bélgica, que o levou a ser suspenso por uma corrida.

Essa vaga na Lotus é a única das principais equipes da Fórmula 1 que ainda não foi definida. A Red Bull seguirá com Sebastian Vettel e Mark Webber, assim como a Ferrari vai manter Fernando Alonso e Felipe Massa. A McLaren contará em 2013 com Jenson Button e Sergio Pérez, enquanto Lewis Hamilton e Nico Rosberg pilotarão pela Mercedes.