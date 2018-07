Lotus contrata campeão da GP2 para ser piloto reserva

A Lotus anunciou nesta terça-feira que o atual campeão da GP2 será o seu terceiro piloto na temporada 2015 da Fórmula 1. O britânico Jolyon Palmer, 24 anos, vai pilotar um dos carros da equipe em um "número significativo" de treinos livres de sexta-feira como parte do seu acordo, que também inclui testes e trabalhos de desenvolvimento do carro da escuderia do Reino Unido.

"Meu objetivo é o me tornar um piloto de corridas em uma equipe competitiva da Fórmula 1 em 2016 e a Lotus é uma grande oportunidade para mim, particularmente com os motores da Mercedes agora", disse Palmer, que será o reserva do venezuelano Pastor Maldonado e do francês Romain Grosjean na Lotus.