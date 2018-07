Lotus divulga vídeo bem humorado e provoca Red Bull em 'estreia'

ENSTONE (Inglaterra) - Para promover a estreia oficial do modelo 2014 da Fórmula 1, a equipe Lotus divulgou nesta sexta-feira um vídeo em que brinca com o retorno dos pilotos à atividade. No material, intitulado "De volta para a escola", o francês Romain Grosjean piloto um carro que puxa um trailer em que está o venezuelano Pastor Maldonado.

A equipe também usou de bom humor em seu perfil no Twitter. Nele, a Lotus divulgou uma foto do novo bico do carro e ao fundo aparece uma capa de revista sobre a crise da escuderia rival, a Red Bull, que nos testes de pré-temporada em Jerez de La Frontera, em janeiro, teve problemas com o superaquecimento do motor e conseguiu dar poucas voltas na pista.

Nesta sexta-feira a Lotus E22 vai pela primeira vez para a pista. Após atraso no lançamento, o carro será guiado por Maldonado em Jerez. A equipe inglesa vai aproveitar a oportunidade de rodar para filmagens promocionais e testar o novo modelo. "Finalmente voltamos para o trabalho de pista. Dia de filmagens em Jerez. Estou ansioso para dirigir o novo carro", afirmou o piloto venezuelano no Twitter.