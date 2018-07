Lotus diz estar perto de renovar contrato de Romain Grosjean

A direção da Lotus revelou nesta sexta-feira que está perto de renovar o contrato do francês Romain Grosjean para a próxima temporada da Fórmula 1. De acordo com a equipe, que vive má fase na categoria, faltam poucos detalhes para a definição do acerto.

Se confirmada a renovação, a equipe manterá a mesma dupla de pilotos para 2015. Em julho deste ano, a Lotus anunciara a permanência do venezuelano Pastor Maldonado para o próximo ano.

"Romain está na pole position [para ficar com a vaga restante da equipe] e, honestamente, é apenas o caso de finalizarmos uns poucos detalhes", afirmou Federico Gastaldi, um dos dirigentes do time britânico. "Estamos perto de fazer o anúncio, mas não há pressão de prazos", declarou o piloto.

Tanto Grosjean quanto a Lotus vêm decepcionando nesta temporada. Longe de se adaptar aos novos motores V6 da F1, a equipe, que tem unidades de potência da Renault, não apresentou carro capaz de tirar proveito das novidades do regulamento técnico e trocou a posição de surpresa, obtida no ano passado, pela de zebra.

O piloto francês só terminou duas corridas na zona de pontuação até agora, faltando apenas três corridas para o fim do ano. Seu melhor resultado é a oitava colocação, obtida em Mônaco e na Espanha. No Mundial de Construtores, a Lotus é apenas a oitava colocada, à frente apenas da Sauber e das nanicas Marussia e Caterham.