Lotus espera manter dupla e renovar com Romain Grosjean

A Lotus espera não sofrer alterações na sua dupla de pilotos para temporada 2015 da Fórmula 1. Após assegurar a permanência do venezuelano Pastor Maldonado, a equipe espera manter o francês Romain Grosjean para o próximo campeonato, como revelou nesta quarta-feira o dono da Lotus, Gérard Lopez.

O dirigente acredita que a perspectiva de evolução para 2015, com a adoção dos motores da Mercedes, que substituirá a Renault, ajudará a Lotus a convencer Grosjean a permanecer na equipe para a próxima temporada. "Ele está sendo aconselhado a permanecer aqui por causa das mudanças que estamos fazendo. Vamos ver, acho que não teremos alterações aqui", disse Lopez, em entrevista ao site da revista Autosport.

Lopez reconheceu que o atual contrato de Grosjean o permite deixar a Lotus, pois o acordo possui uma cláusula de competitividade que não está sendo cumprida. Mas o dirigente não crê em uma mudança, a não ser para uma das principais equipes da Fórmula 1.

"Não estamos dentro dos limites fixados no acordo que temos com ele, então está livre. Mas conheço Romain o suficiente para saber que ele só nos deixará por uma equipe na qual possa vencer", afirmou.

Com desempenho ruim, a Lotus somou apenas oito pontos na temporada, todos eles com Grosjean, o que deixa a equipe apenas na oitava colocação no Mundial de Construtores a três provas do fim do campeonato, sendo a próxima o GP dos Estados Unidos, no dia 2 de novembro.