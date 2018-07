Lotus faz apenas shakedown e abandona dia de testes em Barcelona

A Lotus desistiu de participar nesta terça-feira da segunda parte da sessão de testes coletivos da Fórmula 1, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, por conta de problemas no seu carro. O piloto francês Romain Grosjean deu apenas sete voltas nesta manhã com o E20, antes da equipe anunciar o seu abandono.

"Esta manhã foi o nosso primeiro shakedown do nosso segundo chassi", explicou o diretor de operações Alan Permane. "Depois que o carro estava na pista ficou logo evidente que tudo não estava bem como deveria estar. Como precaução, estamos levando o chassi para Enstone para posterior investigação. O chassi E20-01, que usamos em Jerez, está sendo enviado e esperamos estar na pista com esta carro amanhã".

Chefe de equipe, Eric Boullier tentou minimizar problema. No início do mês, nos testes em Jerez, a Lotus teve bom desempenho, com o finlandês Kimi Raikkonen marcando o melhor tempo do primeiro dia de treinos. Além disso, Grosjean foi o mais rápido da semana entre as equipes que usaram os carros de 2012.

"Este é um pequeno revés para o nosso programa de testes em geral. Felizmente acumulamos uma boa quilometragem em Jerez. Se este for o único problema que tivermos durante os testes, então ainda estaremos bem preparados para o início da temporada. Estaremos de volta à pista amanhã", afirmou.