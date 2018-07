Lotus fornecerá motores para Indy a partir de 2012

LOS ANGELES - A montadora Lotus vai passar a fornecer motores para a Fórmula Indy a partir da temporada 2012. Com base na Europa, a empresa será a terceira fabricante na categoria, rivalizando com a japonesa Honda (que é a atual fornecedora) e a norte-americana Chevrolet, que também já confirmaram participação.

"Em 2012 as equipes terão a oportunidade de escolher o motor e kit aerodinâmico fabricado pela Lotus", explicou Dany Bahar, presidente de operações da Lotus, que tem sede em Norfolk, na Inglaterra, e não possui nenhuma ligação técnica com a equipe que disputou a temporada 2010 da Fórmula 1 - os malaios usaram apenas a marca.

Na Indy, o nome Lotus virou referência depois do que conquistou em 1965, quando venceu as 500 Milhas de Indianápolis com o escocês Jim Clark. Em 2010, a empresa foi patrocinadora e parceira técnica da equipe KV Racing Technology durante a disputa da temporada.

O motor previsto para 2012 é turbo V6 de 2.4 litros com aproximadamente 700HP de potência. No ano que vem, porém, a Honda continua como única fabricante da Indy, sendo que o motor segue sendo o aspirado.