Lotus homenageia fábrica ao batizar novo carro para F1

Enstone serve como base para escuderias de Fórmula 1 desde 1992, quando a extinta Benetton se mudou para a localidade inglesa. A Benetton iniciou suas atividades na F1 como Toleman em 1981, antes de se tornar Renault, em 2002, e agora virar apenas Lotus a partir deste ano.

Ao confirmar o nome do novo carro da Lotus, que será apresentado oficialmente por meio da internet no próximo domingo, o chefe da Lotus, Eric Boullier, disse que a escolha do mesmo é um "reconhecimento da importância de Enstone para a evolução da equipe", cuja fábrica "trabalha incansavelmente a cada ano para produzir o melhor carro possível".

Depois de ser apresentado de forma oficial, o novo carro da Lotus será visto pela primeira vez na pista no próximo dia 7 de fevereiro, quando começarão os testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Neste dia, o finlandês Kimi Raikkonen, que acaba de acertar seu retorno à categoria, será o primeiro a andar com o modelo na pista espanhola, antes de o francês Romain Grosjean, seu companheiro de equipe, pilotar o carro no dia 9.