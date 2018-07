Lotus já sonha com 2.º lugar no Mundial de Construtores da Fórmula 1

SÃO PAULO - Motivada pelos bons resultados de Kimi Raikkonen no ano, a Lotus já sonha alto no Mundial de Fórmula 1. A equipe, que ocupa a quarta colocação no campeonato de Construtores, quer entrar na disputa pelo vice-campeonato, ao lado de Ferrari e Mercedes. A segunda posição rende ao time uma premiação mais polpuda, o que permitirá maiores investimentos para 2014.

"O campeonato está disputado entre nós, Ferrari e Mercedes neste momento. E precisamos ambicionar algo mais elevado para alcançar nossos objetivos. Acho que nosso alvo agora é o segundo lugar. Vamos fazer o maior esforço para sustentar esse objetivo", afirmou o chefe da Lotus, Eric Boullier.

Para tanto, o dirigente conta com a regularidade de Raikkonen, que faturou a única vitória da equipe neste ano. E com a reação de Romain Grosjean. O francês deu contribuições modestas para os oito pódios em dez corridas da Lotus na atual temporada.

Boullier aposta no jovem piloto para manter a equipe na briga pelo vice-campeonato mundial, nesta segunda metade da disputa. "Me deu grande prazer perceber como Romain aprendeu com suas experiências negativas no ano passado. Ele já começou a entregar os resultados que sabemos que é capaz de obter", comentou.

"Ele está ciente de que, se quiser vencer corridas e lutar pelo campeonato, ele precisa manter este nível de qualidade em cada prova. Se continuar assim, Romain poderá se tornar um grande candidato ao título no futuro. Tenho certeza disso", declarou Boullier. Neste ano, Grosjean subiu ao pódio duas vezes, com terceiro lugar no Bahrein e na Alemanha.