Lotus já trabalha no desenvolvimento do carro de 2011

A temporada 2010 da Fórmula 1 está no seu início, mas a Lotus já começou a pensar na próxima temporada. Se consolidando como a melhor escuderia estreante, a equipe decidiu concentrar suas atenções no desenvolvimento do carro de 2011 para ter condições de disputar posições com as principais equipes da categoria.

"Nós ainda temos coisas chegando e provavelmente haverá um pacote para Silverstone, mas agora estamos muito concentrados em 2011. O modelo de 2011 entrará no túnel de vento em breve", afirmou Mike Gascoyne, chefe da equipe Lotus, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

O dirigente admitiu que a Lotus não tem condições de superar as equipes veteranas nesta temporada da Fórmula 1. "Queremos ficar em décimo [no Mundial de Construtores] e, sendo realista, mesmo se nós melhorarmos o carro, poderíamos ficar em nono ou oitavo? Provavelmente não", disse, justificando a decisão de já pensar no desenvolvimento do carro da Lotus para 2011.