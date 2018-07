Lotus lamenta nova lesão de Kubica e deseja sorte

LONDRES - A Lotus, antiga Renault, divulgou nota oficial nesta quinta-feira para lamentar o que qualificou como mais um duro "golpe" sofrido pelo polonês Robert Kubica. O piloto, que ficou fora de toda a temporada passada da Fórmula 1 por causa do grave acidente no qual se envolveu durante uma prova de rali disputada em fevereiro, desta vez lesionou, de forma acidental, a mesma perna direita atingida e ferida naquele duro episódio, ocorrido na Itália.

Kubica voltou a se machucar ao escorregar em uma superfície de gelo que fica nas proximidades de Viareggio, local em solo italiano escolhido para sua reabilitação após os graves ferimentos e fraturas sofridas no acidente na prova de rali. Embora o piloto ainda não tenha emitido nenhum comunicado oficial sobre o assunto, já é dado como certo na Europa que ele fraturou a sua tíbia direita mais uma vez.

Segundo relatos da rede britânica BBC, o polonês precisará, inclusive, do implante de um parafuso de metal para fixar o local fraturado e depois ficará com a perna imobilizada no gesso por um mês.

"Todos na equipe gostaríamos de enviar a melhor sorte a Robert por uma rápida recuperação", disse Eric Boullier, chefe da Lotus, no comunicado distribuído nesta quinta. "Robert mostrou fantástica coragem e determinação em sua reabilitação após o acidente do ano passado, e é triste que tenha sofrido esse golpe", prosseguiu o dirigente.

Após ser submetido a uma série de cirurgias por causa dos graves ferimentos que sofreu, Kubica acabou tendo a sua presença descartada, em novembro, do início da temporada de 2012 da Fórmula 1. Na época, a Lotus informou que o piloto ainda não se sentia pronto para retornar ao posto de titular da escuderia.

Sem poder contar com Kubica, a Lotus anunciou a contratação do finlandês Kimi Raikkonen, que voltará à F1 em 2012, e anunciou a promoção do francês Romain Grosjean ao posto de piloto titular. Apesar disso, o polonês segue vinculado à escuderia e poderá retomar um lugar no cockpit quando estiver plenamente recuperado para voltar a guiar na categoria.